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Еще на четырех рязанских улицах заделали ямы
В Рязани продолжается ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Об этом сообщили в мэрии.

В Рязани продолжается ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Об этом сообщили в мэрии.

Так, аварийные выбоины заделали на улице Новой, Северной окружной дороге, улице Зубковой и улице Сережина гора — всего более 80 кв м.

В ночь на 5 января снег вывезли улицы Ленина, путепровода на Приокском, улиц Бирюзова и Интернациональной. С начала года с городских пространств убрали более 16 тысяч кубометров снега.

Работы по благоустройству продолат во всех районах в зависимости от погодных условий.