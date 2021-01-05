Чья праздничней? Обзор новогодних елей в районах Рязанской области

Установить к Новому году на центральной площади елку — традиция. Какие деревья украсили районы Рязанской области, расскажем в публикации РЗН.инфо.

Установить к Новому году на центральной площади елку — традиция. Ее неукоснительно соблюдают в каждом, даже небольшом, населенном пункте. В крупных городах зеленые красавицы появляются во всех районах и не по одной. В Рязани, например, в этом году 32 ели: у КДЦ «Октябрь», ДК «Приокский», Дворца торжеств, в поселке Солотча, на площади Победы, в сквере Керамзавода, ЦПКиО, на Театральной площади. И это не полный список мест, где можно проникнуться новогодним настроением, а при желании поводить хоровод (главное, чтобы число участников было не более 50). Есть здесь елки живые и искусственные, маленькие и многометровые, со светящимися гирляндами, яркими шарами и самодельными игрушками. А какие же деревья установили к Новому году в районах Рязанской области? Расскажем в публикации РЗН.инфо.

Главную городскую ель Касимова установили по традиции на площади Ленина. Здесь же появилось шесть новых арт-объектов, две горки и карусели для детей. Огромная надпись «2021» стала главной локацией для зимних фото. Правда, арт-объекты в первые же дни после установки подверглись нападению вандалов. Были испорчены часы и одна из каруселей. Сотрудникам подрядной организации пришлось заново закреплять стрелки ходиков, приводить в порядок цифры, устанавливать часть шаров, ремонтировать карусель. Администрация города обратилась к жителям с просьбой бережнее относиться к новогодним символам.

Не угодили касимовцам и новые горки. В социальных сетях жители пожаловались, что они плохо залиты. Тюбинги и ледянки не скользят по доскам.

А вот в центре поселка Крутоярский Касимовского района установили елку, украденную со двора бабушки-труженицы тыла. Глава Крутоярского сельского поселения приезжала поздравить пенсионерку с 90-летием и присмотрела во дворе красивую ель. А уже через день к бабушке прикатили незваные гости — рабочие с пилами, и от елочки остался только пенек.

В Старожилове семнадцатиметровую ель тоже привезли со двора частного дома. Правда, на этот раз хозяева расстались с ней добровольно. Дерево росло вплотную к фундаменту, закрывало окна. Собственники квартиры и предложили спилить его. Чтобы подъехала техника, соседи помогли убрать забор. В администрации Старожиловского района отметили, что «сделка» оказалась взаимовыгодной. Спилить елку такой высоты стоит от 15 до 35 тысяч рублей. В данном случае хозяевам не пришлось самим нанимать рабочих, а поселок получил великолепное новогоднее украшение.

В центре Михайлова тоже поставили огромную живую ель. Однако некоторым стало жаль срубленного исполина. «Елка хорошая, но ежегодно мучает один и тот же вопрос: неужели не жалко деревьев и нет возможности приобрести хорошую искусственную ель?» — писали одни. Другие отмечали, что елка наряжена плоховато — «с игрушками дефицит». «Какой год — такие и наряды», — отвечали третьи.

Зато недостатка в украшениях на окнах домов в городе нет. Многие жители активно включились в акцию РДШ #НовогодниеОкна и оформили свои квартиры, а также школы и детские сады.

В Сасове две главные елки установили на центральной площади Ленина и возле МКЦ. Всего же в городе 6 новогодних деревьев. Одно из них подарили медицинским работникам и пациентам Сасовского ММЦ — лесная красавица появилась прямо на территории медучреждения. Одну из сасовских елок в соцсетях сравнили с рязанской и предложили пользователям выбрать, какая лучше. Подписчиками сообщества являются, в основном, жители Сасово, поэтому закономерно, что рязанская ель в этом опросе проиграла.

В Скопине перед Домом культуры установили живую голубую елку, которая до этого момента 34 года росла на территории города. В администрации отметили, что «пушистая красавица будет радовать скопинцев до конца января».

Однако жители Скопина с большим азартом обсуждают в соцсетях другую зимнюю достопримечательность — «ледяное ущелье», которое образовалось, вероятно, в результате прорыва трубы. «Высота более 2 метров. Красота одним словом! За посещение пока денег не берут», — иронизируют скопинцы.

Шацк начал готовиться к зимнему празднику, когда все жители страны готовились к самоизоляции — в марте. Здесь на детской площадке уже в это время располагалась новогодняя ель. Правда, она имела не вертикальное, а горизонтальное положение. Что стало со столь необычным арт-объектом непосредственно перед Новым 2021 годом, не сообщается.

Главную новогоднюю елку Ряжску подарила местная жительница. В операции по доставке крупногабаритного подарка на центральную площадь участвовала бригада электриков и бригада рабочих, а также два экипажа ГИБДД.

Накануне Нового года в Спас-Клепиках на территории районной больницы нарядили живую елку. Так решили порадовать медиков, в том числе тех, кто борется с коронавирусом

В Спасске городскую живую елку нарядили игрушками, сделанными детьми. Школьники и воспитанники детских садов района создали украшения для конкурса «Нарядим елку вместе». Его объявило управление образования и молодежной политики Спасского района, чтобы вдохновить детей и их родителей на совместное творчество. В общей сложности участники сделали 255 игрушек.

А вот в рабочем поселке Пителино решили отказаться от живой елки. Здесь установили новую восьмиметровую искусственную ель, которую доставили из областного центра. Сделано это ради сохранения лесного богатства, отметили в районной администрации. Елку купили в комплекте с гирляндами, она прослужит несколько лет и избавит поселок от необходимости ежегодно искать и рубить живое дерево.