Автоинспекторы посоветовали рязанцам избегать агрессивного стиля вождения

В Рязанской области проходят профилактические мероприятия, направленные на безопасность на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязанской области проходят профилактические мероприятия, направленные на безопасность на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, автоинспекторы напоминают водителям о необходимости соблюдения правил труда и отдыха, чтобы избежать сонливости и невнимательности. Сотрудники ГИБДД посоветовали не допускать непрерывной езды более 2-3 часов и избегать агрессивного стиля вождения.