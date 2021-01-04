Видео: нарушивший ПДД водитель едва не устроил аварию у Новомичуринска

Видео с регистратора в редакцию РЗН. инфо прислал читатель. Инцидент произошел 2 января.

В субботу, 2 января, на трассе «Рязань — Скопин» едва не произошла авария. Видео с регистратора в редакцию РЗН. инфо прислал читатель.

На кадрах видно, что в 12:55 водитель Mercedes выехал со стороны Новомичуринска, не уступив дорогу машине, которая двигалась по главной. При этом нарушитель перестраивался настолько медленно, что его едва не зацепил встречный автомобиль.

«Мне пришлось резко тормозить, чтобы не протаранить Mercedes, машину стало заносить. Он прибавил скорость только после того, как я начал сигналить и чуть не врезался в него», — рассказал автор видео.