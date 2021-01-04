В тяжелом состоянии находится 71 рязанец с коронавирусом

В региональном оперштабе рассказали о состоянии рязанцев с коронавирусом. По данным на 3 января, в больницах находятся 535 пациентов.

В региональном оперштабе рассказали о состоянии рязанцев с коронавирусом. По данным на 3 января, в больницах находятся 535 пациентов.

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 384 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 71 человек, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.