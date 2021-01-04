В Рязанской области коронавирусом заболели 1200 детей
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7 937 человек, сообщил региональный оперштаб.
По данным на 4 января в Рязанской области выявлено 18 698 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7 937 человек, сообщил региональный оперштаб.
В возрасте от 18 до 45 лет — 5 501 пациента, от 65 до 80 лет — 3 400, старше 80 лет — 660.
Диагноз подтвердился у 1 200 детей:
- 42 до года,
- 64 годовалых,
- 48 по 2 года,
- 69 по 3 года,
- 60 по 4 года,
- 49 по 5 лет,
- 65 по 6 лет,
- 57 по 7 лет,
- 68 по 8 лет,
- 61 по 9 лет,
- 46 по 10 лет,
- 72 по 11 лет,
- 80 по 12 лет,
- 69 по 13 лет,
- 66 по 14 лет,
- 89 по 15 лет,
- 103 по 16 лет,
- 92 по 17 лет.
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