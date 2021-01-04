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В Рязанской области коронавирусом заболели 1200 детей
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7 937 человек, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 4 января в Рязанской области выявлено 18 698 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7 937 человек, сообщил региональный оперштаб.

В возрасте от 18 до 45 лет — 5 501 пациента, от 65 до 80 лет — 3 400, старше 80 лет — 660.

Диагноз подтвердился у 1 200 детей:

  • 42 до года,
  • 64 годовалых,
  • 48 по 2 года,
  • 69 по 3 года,
  • 60 по 4 года,
  • 49 по 5 лет,
  • 65 по 6 лет,
  • 57 по 7 лет,
  • 68 по 8 лет,
  • 61 по 9 лет,
  • 46 по 10 лет,
  • 72 по 11 лет,
  • 80 по 12 лет,
  • 69 по 13 лет,
  • 66 по 14 лет,
  • 89 по 15 лет,
  • 103 по 16 лет,
  • 92 по 17 лет.

Фото ru.depositphotos.com