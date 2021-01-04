В Рязанской области коронавирусом заболели 1200 детей

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7 937 человек, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 4 января в Рязанской области выявлено 18 698 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7 937 человек, сообщил региональный оперштаб.

В возрасте от 18 до 45 лет — 5 501 пациента, от 65 до 80 лет — 3 400, старше 80 лет — 660.

Диагноз подтвердился у 1 200 детей:

42 до года,

64 годовалых,

48 по 2 года,

69 по 3 года,

60 по 4 года,

49 по 5 лет,

65 по 6 лет,

57 по 7 лет,

68 по 8 лет,

61 по 9 лет,

46 по 10 лет,

72 по 11 лет,

80 по 12 лет,

69 по 13 лет,

66 по 14 лет,

89 по 15 лет,

103 по 16 лет,

92 по 17 лет.