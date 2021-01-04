В России определили перечень обязательных ЕГЭ

В понедельник, 4 января, вступил в силу приказ Министерства просвещения, определяющий перечень обязательных предметов для ЕГЭ. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В понедельник, 4 января, вступил в силу приказ Министерства просвещения, определяющий перечень обязательных предметов для ЕГЭ. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, обязательного экзамена по иностранному языку не будет. Английский, немецкий, французский, испанский или китайский можно сдать по выбору. При этом обязательными остались экзамены по русскому языку и математике.

Также выпускники могут выбрать физику, химию, информатику, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, родной язык и родную литературу.

В 2021 году Единый госэкзамен пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.