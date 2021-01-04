Ученые создали прибор для обнаружения COVID-19 за 10 секунд

По данным доклинических исследований, прибор показал эффективность 99% в выявлении коронавируса.

Ученые из турецкого Билькентского университета создали прибор, который способен обнаружить COVID-19 за 10 секунд. Об этом со ссылкой на учреждение пишет « Газета.ru ».

Для анализа необходим образец слюны из ротовой полости. Его смешивают со специальным раствором и помещают на чип обнаружения патогенов. Поле этого присутствие вируса с высокой точностью определяется по флуоресцентному сигналу.

По данным доклинических исследований, прибор показал эффективность 99% в выявлении коронавируса.