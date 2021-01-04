Скончался основатель рязанского телевидения Геннадий Завязкин

Завязкину было 69 лет. Он приехал в Рязань из Элисты, чтобы создать региональное телевидение.

Скончался один из основателей рязанского телевидения, журналист, диктор Геннадий Завязкин. Об этом в понедельник, 4 января, передает ГТРК « Ока ».

Завязкину было 69 лет. Он приехал в Рязань из Элисты, чтобы создать региональное телевидение, первый эфир провел 1 июля 1987 года. Уйдя из телерадиокомпании, продолжал писать в печатных СМИ.

Прощание с Геннадием Завязкиным состоится 5 января в 11:00 на Богородском кладбище в Рязани.