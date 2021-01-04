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Скончались еще трое рязанцев с коронавирусом
За сутки в области зарегистрировали 133 новых зараженных. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил федеральный оперштаб.

Скончались еще трое рязанцев с коронавирусом. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил федеральный оперштаб.

За сутки в области зарегистрировали 133 новых зараженных. Всего число заболевших достигло 18 698. За сутки выздоровели 104 пациента (всего 17 045), умерли 3 (всего 171).

В России за сутки зарегистрировали 23 351 случай коронавируса в 84 регионах. За сутки выписали 21 154 человека, за весь период — 2 640 036. За последние сутки умерли 482 человека, за весь период — 58 988.