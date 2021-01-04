Рязанским водителям напомнят о соблюдении скоростного режима

Профилактические мероприятия пройдут во всех районах Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Шиловском районе провели акцию «Сбавь скорость, сохрани себе жизнь». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Водителей останавливали на 293-м километре трассы М5, с ними общались на тему соблюдения скоростного режима и напоминали о правильной и безопасной перевозки детей.

Профилактические мероприятия пройдут во всех районах Рязанской области.