Рязанские поликлиники вернулись к обычному режиму работы
4, 5, 6 и 8 января пациенты смогут обратиться на прием к врачам-терапевтам и врачам-специалистам, получить как плановую, так и неотложную медпомощь.
С понедельника, 4 января, рязанские поликлиники вернулись к обычному режиму работы.
4, 5, 6 и 8 января пациенты смогут обратиться на прием к врачам-терапевтам и врачам-специалистам, получить как плановую, так и неотложную медпомощь. Также функционирует лабораторная служба.
7, 9 и 10 января рязанцев примут дежурные врачи.