\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
-3°
Втр, 05
-4°
Срд, 06
-5°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 72.5 / 75.19 12:45
Нал. EUR 89.11 / 91 10:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
Вчера 13:10
15 710
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
5 971
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
11 324
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
12 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец зарезал отчима после Нового года
После Нового года в селе Агломазово Рязанской области произошло убийство. Об этом старший следователь Сасовского МСО СУ СКР по области Иван Филиппов рассказал «МК в Рязани».

После Нового года в селе Агломазово Рязанской области произошло убийство. Об этом старший следователь Сасовского МСО СУ СКР по области Иван Филиппов рассказал «МК в Рязани».

В субботу, 2 января, местный житель зарезал своего отчима. По версии следствия, мужчины поссорились из-за того, что в доме закончился алкоголь, потерпевший обвинил пасынка в «чрезмерном аппетите».

Во время конфликта подозреваемый схватил со стола нож и вогнал его в шею отчима по рукоятку, повредив сонную артерию и яремную вену, достав до легкого. От полученных травм потерпевший скончания на месте.

Подозреваемого задержали и арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи УК.