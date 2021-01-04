Рязанец зарезал отчима после Нового года

После Нового года в селе Агломазово Рязанской области произошло убийство. Об этом старший следователь Сасовского МСО СУ СКР по области Иван Филиппов рассказал «МК в Рязани».

После Нового года в селе Агломазово Рязанской области произошло убийство. Об этом старший следователь Сасовского МСО СУ СКР по области Иван Филиппов рассказал « МК в Рязани ».

В субботу, 2 января, местный житель зарезал своего отчима. По версии следствия, мужчины поссорились из-за того, что в доме закончился алкоголь, потерпевший обвинил пасынка в «чрезмерном аппетите».

Во время конфликта подозреваемый схватил со стола нож и вогнал его в шею отчима по рукоятку, повредив сонную артерию и яремную вену, достав до легкого. От полученных травм потерпевший скончания на месте.

Подозреваемого задержали и арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи УК.