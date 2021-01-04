Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций в страну

Указ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступил в силу.

Владимир Путин утвердил порядок действий для органов власти в случае, если в Россию проникнет и распространится по ее территории опасное инфекционное заболевание. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступил в силу.

Согласно документу, чтобы не допустить возникновения ЧС, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия.

Также президент поручил создать координационный совет при правительстве.