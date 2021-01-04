Платить или нет. Что делать, если случайно разбили товар в магазине

За консультацией можно обратиться в Роспотребнадзор 8-800-555-49-43 или 8-800-100-22-62.

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, что делать, если случайно разбили товар в магазине.

Согласно статье 211 Гражданского Кодекса, за риск случайной гибели или повреждения товара отвечает его собственник. То есть до оплаты какого-либо продукта и получения чека покупатель не владеет им. До этого момента разбитые и поврежденные товары должен оплатить продавец, после оплаты — покупатель.

За консультацией можно обратиться в Роспотребнадзор 8-800-555-49-43 или 8-800-100-22-62.