Оперштаб рассказал о подключенных к ИВЛ рязанцах с коронавирусом

По данным на 4 января, в рязанских больницах находятся 543 пациента с COVID-19. В их числе 5 детей, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 4 января, в рязанских больницах находятся 543 пациента с COVID-19. В их числе 5 детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 396 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 70 пациентов, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.