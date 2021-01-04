Куда пойти в новогодние праздники? Афиша РЗН. инфо на 5-6 января

Мы продолжаем говорить о культурных событиях в новогодние каникулы. Сегодня расскажем о том, что можно увидеть в нашем городе 5 и 6 января.

Мы продолжаем говорить о культурных событиях в новогодние каникулы. Сегодня расскажем о том, что можно увидеть в нашем городе 5 и 6 января.

В камерном зале филармонии 5 января состоится увлекательное интерактивное представление «Дед Мороз и ноты». В клубе Old Tattoo Bar 5 января пройдет сольное выступление Алексея Румянцева, лидера группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

В Flight Cafe на территории клуба Fabrika 5 января выступит скрипичный электродуэт Like Time — Алексей Черкасов и Александра Демченко. Клуб Old Tattoo Bar 6 января посетит группа «Мертвый Месяц», которая отыграет концерт-трибьют, посвященный группе «Сектор Газа». В клубе Fabrika 6 января состоится вечер под названием «Романтика пианино».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».