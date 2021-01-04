Фонд кино назвал самые кассовые фильмы в российском прокате за год

Самую популярную ленту посмотрели более 10 млн зрителей. За год сборы российского кино составили 10,7 млрд рублей, зарубежного — 12,1 млрд.

Фонд кино опубликовал рейтинг самых кассовых фильмов в росийском прокате за 2020 год.

Его возглавила комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Картина собрала 2,696 млрд рублей, с учетом конца 2019 года сумма составила 3,072 млрд. Ленту посмотрели более 10 млн зрителей, в феврале она стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. На втором месте расположилась спортивная драма «Лед-2» Жоры Крыжовникова. Сборы составили 1,469 млрд, фильм посмотрели более 6 млн человек.

На третьем месте оказались «Джентьмены» Гая Ричи, лента собрала 1,224 млрд, ее посмотрели 4 млн зрителей.

Также первой десятке:

«Вторжение» Федора Бондарчука;

«Довод» Кристофера Нолана;

«Соник в кино» Джеффа Фаулера;

«Плохие парни навсегда» Билала Фалла и Адиля Эль Арби;

«Союз спасения» Андрея Кравчука;

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Стивена Гейгана;

«Непосредственно Каха» Виктора Шамирова.

За год сборы российского кино составили 10,7 млрд рублей, зарубежного — 12,1 млрд.