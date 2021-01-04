Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Вечером в понедельник, 4 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Вечером в понедельник, 4 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением до конца суток 4 января, ночью и днем 5 января, на территории области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица, в отдельных районах туман с видимостью 200-500 м.