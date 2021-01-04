Буквы законов. Что изменится в жизни россиян в 2021 году?

Новый 2021 год принесет жителям России и Рязанской области множество изменений. Для одних в стране вырастут налоги, других, наоборот, ждет послабление.

Новый 2021 год принесет жителям России и Рязанской области множество изменений. Для одних в стране вырастут налоги, других, наоборот, ждет послабление. По-новому станут рассчитывать МРОТ, уйдут в прошлое бумажные трудовые книжки, возможность работать удаленно закрепят в законе. Что еще поменяется в жизни россиян и жителей региона в 2021 году — расскажем в публикации РЗН.инфо.

​Костры в частных дворах окажутся под запретом

С 1 января 2021 года в России начали действовать новые правила противопожарного режима. Теперь разводить костры нельзя не только на землях общего пользования, как это было раньше, но и во дворах частных домов. При этом приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает. Нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи лишь вне специально оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы.

Кроме того, жителям запретили устраивать свалки горючих отходов рядом с домами. Нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Если по их вине произойдет пожар, сумма возрастет до 5 тысяч рублей.

​Запретили использовать подвальные кладовые

В новых противопожарных правилах ряд нововведений коснулся и жильцов многоквартирных домов. Теперь им нельзя хранить личные вещи не только на чердаках и технических этажах, но и в цоколях и подпольях. Эти места часто используются в качестве кладовых для заготовок на зиму, ненужной мебели, различных бытовых предметов, которые «и жить мешают, и выкинуть жалко».

Кроме того, в многоквартирных домах запретили эксплуатацию неисправных газовых приборов без прохождения технического обслуживания. Также нельзя оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные сигареты. Наконец, по новым правилам решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Запрет остеклять лоджии и балконы, ведущие к аварийным выходам, дополнился запретом устанавливать на таких балконах жалюзи.

Богатые тоже поплачут

Доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагать НДФЛ по ставке 15% вместо 13%. Деньги от уплаты по повышенной ставке будут направляться на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

Ожидается, что после увеличения ставки в 2021 году в бюджет поступит дополнительно 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиарда, в 2023 году — 68,5 миллиарда. Эти средства уже зарезервированы при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку по государственной программе «Развитие здравоохранения».

Ставку в 15% предлагается установить не на все доходы, а только на сумму превышения порога в 5 миллионов рублей. Например, если годовая прибыль человека составила 7 миллионов, то повышенный налог следует заплатить только с 2 миллионов. При этом прежняя ставка в 13% все-таки будет действовать в ряде случаев, например, при продаже квартиры.

Чиновников станет меньше

С нового года в России снизится предельная численность чиновников. Согласно постановлению правительства, в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств сократят 5% сотрудников, в территориальных органах — 10%. Предполагается, что оптимизация приведет к повышению эффективности работы госаппарата. Неприятная для чиновников процедура должна завершиться к 1 апреля 2021 года. При этом сокращать расходы на оплату труда не планируется — они пойдут на повышение мотивации оставшихся госслужащих.

IT-компании станут платить меньше налогов

С 2021 года начал действовать закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Он предполагает бессрочное снижение налога на прибыль с 20% до 3%. Страховые взносы снижаются с 14% до 7,6%. Новые налоговые ставки предназначены для бизнеса, у которого 90% доходов поступает от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению.

Документ также отменяет нулевой НДС на продажу ПО. Теперь на льготу смогут претендовать только компании, которые входят в специальный реестр производителей софта.

Кстати, налоговые каникулы для ИП, которые регистрируются впервые, продлили до конца 2023 года.

​Вырастет материнский капитал

В 2021 году на 3,7% проиндексируют маткапитал. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей. Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитал на первого ребенка, составит 155 550 рублей.

По расчетам чиновников, в 2021 году маткапитал смогут получить 1,2 миллиона семей. Деньги по-прежнему можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. Помимо этого, теперь материнский капитал можно будет использовать в качестве взноса по сельской ипотеке.

​Вырастут и пенсии

На 6,3% проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма выплат достигнет 17 444 рублей.

Начиная с 2021 года россияне старше 45 лет будут раз в три года получать уведомления пенсионного фонда о размере будущей пенсии. Никаких заявлений для этого подавать не потребуется — сообщения будут приходить автоматически на портале Госуслуги и в личном кабинете на сайте ПФР.

​Станет меньше «чисто мужских» профессий

С нового года в России существенно сократится перечень профессий с вредными или опасными условиями, где ограничивается труд женщин. 1 января начал действовать соответствующий приказ Минтруда. Ранее в перечне запрещенных для женщин профессий было более 450 позиций. В новом списке их число сократили до ста. По-прежнему слабому полу закрыты некоторые виды химического производства, например, работа с ртутью и хлором, а также тяжелые подземные и горные работы. В список вошли и некоторые виды металлообработки и ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, бурения скважин. Кроме того, в текстильной промышленности женщин не возьмут заниматься первичной обработкой хлопка и кожевенным производством, а в пищевой заготовкой льда.

Основанием для запрета стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия, пояснили в Минтруде.

​На «удаленку» можно будет уйти по закону

В конце 2020 года в России был принят закон об удаленной работе, который начал действовать с 1 января 2021 года. Документ ввел такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Первое подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второе — такую же работу, однако на временных основаниях, третье — сочетание «удаленки» и работы из офиса.

При наличии оснований, таких, как пандемия коронавируса, работодатель сможет переводить сотрудников на «удаленку» без их согласия. Но при условии, что компания обеспечит работников необходимым оборудованием или возместит затраты. Важно, что «удаленка» по новому закону не является основанием для снижения зарплаты.

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Перестанут выдавать бумажные трудовые книжки

Тем жителям страны, кто после 1 января 2021 года придет впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки. Трудоустроенные ранее сотрудники в свою очередь должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако изменить решение можно будет в любой момент.

​МРОТ начнут рассчитывать по-новому

В России предполагается изменить методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. По задумке авторов инициативы, МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как это делалось раньше, а из медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже). МРОТ предлагается установить в размере 42% от медианы. Таким образом, в 2021 году он вырастет на 5,5% и достигнет 12 792 рублей.

Прожиточный минимум будет равняться 44,2% от медианного дохода за прошлый год. В 2021 году его значение составит 11 653 рубля (рост на 3,7%). Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум впервые с 2018 года будут «отвязаны» друг от друга.

​Водители станут самостоятельно комплектовать аптечку

Минздрав избавил автомобилистов от необходимости покупать готовые аптечки. С 1 января 2021 года водители могут комплектовать их самостоятельно. При этом в министерстве отметили, что еще три года можно пользоваться готовыми аптечками, собранными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.