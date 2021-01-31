В Рязанской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В Рязанской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом (всего за период пандемии 21 902). По данным федерального оперштаба, за последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В Рязанской области новых выздоровевших 94 (всего 19 971).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 997 (10,9%) без клинических проявлений.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 20 040 человек. Выписано за весь период — 3 300 004. За последние сутки умерли 485 человек. Умерло за весь период — 73 182.