В Рязани продолжит работу музей СССР

В Рязани продолжит работу музей СССР. Администрация города опровергла информацию о его закрытии.

В Рязани продолжит работу музей СССР. Администрация города опровергла информацию о его закрытии.

«В связи с тем, что сегодня в нем насчитывается более 50 000 экспонатов, музею подбирается новое помещение для профессионального оформления экспозиций, в котором он продолжит свою работу в ближайшее время», — сообщили сотрудники мэрии.

Комментарий администрации опубликован на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

Музей СССР располагался в здании ТД «Нити» на проезде Яблочкова, он просуществовал 4,5 года.

Напомним, 27 января организатор музея Светлана Макова сообщила, что арендодатель попросил ее срочно освободить помещение, а экспонаты перевезут на склад.