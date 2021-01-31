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В Рязани продолжит работу музей СССР
В Рязани продолжит работу музей СССР. Администрация города опровергла информацию о его закрытии.

В Рязани продолжит работу музей СССР. Администрация города опровергла информацию о его закрытии.

«В связи с тем, что сегодня в нем насчитывается более 50 000 экспонатов, музею подбирается новое помещение для профессионального оформления экспозиций, в котором он продолжит свою работу в ближайшее время», — сообщили сотрудники мэрии.

Комментарий администрации опубликован на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

Музей СССР располагался в здании ТД «Нити» на проезде Яблочкова, он просуществовал 4,5 года.

Напомним, 27 января организатор музея Светлана Макова сообщила, что арендодатель попросил ее срочно освободить помещение, а экспонаты перевезут на склад.