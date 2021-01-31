В Путятинском районе «Лада Приора» врезалась в фуру

В Путятинском районе «Лада Приора» столкнулась с грузовиком. ДТП произошло в субботу, 30 января.

В Путятинском районе «Лада Приора» столкнулась с грузовиком. ДТП произошло в субботу, 30 января. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария случилась около 11:30 на 331-м километре федеральной трассы М5, недалеко от села Караулово.

Водитель из Калужской области на «Приоре» ехал в сторону Москвы. В месте, где обгон запрещен, он решил обогнать попутный автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Sсania.

В аварии никто не пострадал.