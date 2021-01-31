В Михайлове росгвардейцы задержали пьяного водителя

В Михайлове сотрудники Росгвардии выявили нетрезвого водителя. Машина двигалась по спутанной траектории, периодически выезжала на встречную полосу, создавая опасную ситуацию на дороге.

В Михайлове сотрудники Росгвардии выявили нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Вечером в пятницу, 29 января, росгвардейцы патрулировали улицы и обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2114. Машина двигалась по спутанной траектории, периодически выезжала на встречную полосу, создавая опасную ситуацию на дороге.

Сотрудники службы остановили автомобиль. За рулем находился местный житель 1980 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения.

Нарушителя задержали и передали прибывшему на место инспектору ДПС.