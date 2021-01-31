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Россиянам дали советы по вложению 100 тысяч рублей
Финансовый аналитик Анна Харченко посоветовала, куда выгоднее вложить 100 тысяч рублей. Деньги, которые лежат дома и не «работают», будут неизбежно обесцениваться.

Финансовый аналитик Анна Харченко дала совет, куда выгоднее вложить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, если человек не намерен инвестировать и ждать долго и не готов к существенным рискам, то внимание следует обратить на облигации федерального займа (ОФЗ). Речь идет о государственных облигациях России. Продать облигации можно в любой момент, при этом проценты человек не потеряет.

Больше дохода можно получить от корпоративных облигаций и акций российских компаний. Например, Сбербанк или альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча, добавила эксперт.

Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска. После этого можно переходить к выбору инвестиционной стратегии: рекомендуется покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от зарплаты.

Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций — их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.