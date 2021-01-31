Прилепин назвал расследование о «дворце Путина» рекламной кампанией

Захар Прилепин назвал расследование о «дворце Путина» рекламной кампанией. Писатель рассказал, что на него потратили 15 млн долларов.

Писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что расследование ФБК (включен в список иностранных агентов) о «дворце Путина» — часть рекламной кампании, на которую якобы было выделено 15 млн долларов. Об этом сообщает URA.RU.

«Вот эти 15 млн долларов закачали в рекламу митингов Навального люди, которые имеют подобные дворцы за пределами России», — сказал Прилепин.

По его словам, российскими детьми манипулируют, убеждая их, что дворец — это «ужасно». Он добавил, что о 15 млн долларов, вложенных в фильм Алексея Навального, ему в «частных разговорах рассказали люди, имеющие информацию о финансовых потоках».

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит. При этом в Кремле отказались назвать владельца постройки.

Позже российский предприниматель Аркадий Ротенберг дал интервью журналисту Mash, рассказав, что является бенефициаром постройки.

Отметим, фильм «Дворец для Путина», опубликованный на канале Алексея Навального в YouTube 19 января, на сегодняшний день посмотрели более 100 млн раз.