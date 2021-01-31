Почти 600 дворов Рязани оказались заблокированы для мусоровозов

В январе мусороуборочная техника не смогла обслужить контейнерные площадки в 596 рязанских дворах: в 227 дворах подъезды к контейнерным площадкам оказались запаркованы, а в 193 случаях не очищены от снега.

В январе мусороуборочная техника не смогла обслужить контейнерные площадки в 596 рязанских дворах. Об этом сообщается в группе «Региональный оператор ТКО Рязанской области» «ВКонтакте».

О проблеме въезда во дворы мусоровозов рассказал гендиректор компании «Эко-Пронск» Валерий Матюхин. Он отметил, что в 227 дворах подъезды к контейнерным площадкам оказались запаркованы, а в 193 случаях не очищены от снега.

Матюхин напомнил, что подъезд к контейнерной площадке — зона ответственности управляющей компании.

По словам замначальника государственной жилищной инспекции области Дмитрия Соловьева, в январе ведомство начало проверять управляющие организации по этому вопросу.