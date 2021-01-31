Почти 600 дворов Рязани оказались заблокированы для мусоровозов
В январе мусороуборочная техника не смогла обслужить контейнерные площадки в 596 рязанских дворах: в 227 дворах подъезды к контейнерным площадкам оказались запаркованы, а в 193 случаях не очищены от снега.
В январе мусороуборочная техника не смогла обслужить контейнерные площадки в 596 рязанских дворах. Об этом
О проблеме въезда во дворы мусоровозов рассказал гендиректор компании «Эко-Пронск» Валерий Матюхин. Он отметил, что в 227 дворах подъезды к контейнерным площадкам оказались запаркованы, а в 193 случаях не очищены от снега.
Матюхин напомнил, что подъезд к контейнерной площадке — зона ответственности управляющей компании.
По словам замначальника государственной жилищной инспекции области Дмитрия Соловьева, в январе ведомство начало проверять управляющие организации по этому вопросу.