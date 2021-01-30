Жителей Рязанской области предупредили о сильном ветре и метели

До конца суток 30 января, ночью и днем 31 января на территории области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, местами сильный снег с ухудшением видимости менее 1000 м, налипание мокрого снега, гололедица.

В Рязанской области в ближайший час ожидается сильный ветер и местами сильный снег. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

До конца суток 30 января, ночью и днем 31 января на территории области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, местами сильный снег с ухудшением видимости менее 1000 м, налипание мокрого снега, гололедица.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД.