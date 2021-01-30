В Рязанской области за сутки зафиксировали 106 случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области за сутки зафиксировали 106 случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался. Выздоровели за сутки 105.

По информации федерального оперштаба, 30 января в Рязанской области выявлено еще 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,5%. Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 21 792 человека.

Один человек скончался, всего за время пандемии в регионе умерли 227 человек. Выздоровевших за сутки 105, всего — 19 877 жителей области.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 001 (10,5%) без клинических проявлений. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 832 080 случаев заболевания.

Напомним, 27 января в Рязани заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.