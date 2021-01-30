\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
-6°
Вск, 31
Пнд, 01
-7°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 75.20 / 77 17:17
Нал. EUR 91.40 / 92.44 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
Вчера 19:09
4 108
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 2021 13:57
5 205
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
10 049
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
18 056
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области за сутки зафиксировали 106 случаев заражения коронавирусом
В Рязанской области за сутки зафиксировали 106 случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался. Выздоровели за сутки 105.

По информации федерального оперштаба, 30 января в Рязанской области выявлено еще 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,5%. Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 21 792 человека.

Один человек скончался, всего за время пандемии в регионе умерли 227 человек. Выздоровевших за сутки 105, всего — 19 877 жителей области.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 001 (10,5%) без клинических проявлений. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 832 080 случаев заболевания.

Напомним, 27 января в Рязани заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.