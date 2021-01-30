В Рязанской области 31 января ожидается мокрый снег
В Рязанской области 31 января ожидается мокрый снег. Будет облачно. Температура воздуха по области ночью −6…−1, днем −3…+2 градуса.
Метеорологи рассказали, что в воскресенье, 31 января, в Рязанской области местами пройдут умеренные осадки — снег, мокрый снег, дождь до 8-13 мм. Прогноз
Будет облачно. Температура воздуха по области ночью −6…−1, днем −3…+2 градуса.
На дорогах гололедица, местами снежный накат. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.