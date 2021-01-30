В Рязани пропавшую школьницу последний раз видели в районе площади Победы

В Рязани пропавшую школьницу последний раз видели в районе площади Победы. Следователь-криминалист Сергей Личинин рассказал, что у девочки с собой был телефон. Через непродолжительное время он то выключается, то включается.

Стало известно, что в последний раз пропавшая 15-летняя Екатерина Муравьева объявлялась в районе площади Победы. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на следователя-криминалиста Сергея Личинина.

Он рассказал, что у девочки с собой был телефон. Через непродолжительное время он то выключается, то включается. Последний раз сигнал зафиксировали в районе ее места жительства — площади Победы. Следственный комитет предпринимает все, чтобы найти подростка.

Напомним, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Девочка пропала 8 января. В тот день она вышла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.