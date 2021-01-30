Под Рязанью пассажирский автобус столкнулся с «ГАЗелью»

Под Рязанью пассажирский автобус столкнулся с «ГАЗелью». В автобусе находились 25 человек.

Пассажирский автобус Москва — Рязань столкнулся с «газелью» на трассе М5 29 января около 22:30, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Рязанском районе на 177-м километре автодороги М5 «Урал» 56-летний местный житель, управляя рейсовым автобусом «Сетра», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с едущим в попутном направлении грузовиком «ГАЗель». Им управлял 35-летний рязанец.

В результате происшествия водитель и 33-летний пассажир «ГАЗели» получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, после оказания медпомощи их отпустили.

В автобусе ехали 25 пассажиров, никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются.