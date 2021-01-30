В Подмосковье мужчина облил жену бензином и поджег

В подмосковной Балашихе в ходе ссоры мужчина облил бензином и поджег свою супругу. Об этом сообщает РИА Новости.

В подмосковной Балашихе в ходе ссоры мужчина облил бензином и поджег свою супругу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы ГУМВД по Московской области, в дежурную часть поступило сообщение о хлопке и возгорании в квартире дома на улице Дмитриева.

Полицейские установили, что в ходе семейного конфликта мужчина 1977 года рождения «причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег».

Женщина в больнице, сам мужчина тоже получил ожоги.

Проводится проверка.

По данным Life.ru, cоседи утверждают, что конфликты в семье возникали регулярно, мужчина вел себя агрессивно. Кроме супругов в квартире живет их взрослая дочь, которой в момент происшествия не было дома.