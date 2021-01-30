В московском кафе взорвалась газо-воздушная смесь

Взрыв газо-воздушной смеси произошел в кафе в Москве в субботу, 30 января. Два человека пострадали.

Взрыв газо-воздушной смеси произошел в кафе в Москве в субботу, 30 января. Два человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МЧС.

ЧП случилось в кафе в дизайн-квартале «Флакон».

«В 19:47 поступило сообщение о хлопке на Большой Новодмитровской улице, д. 36, стр. 2. На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газо-воздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. Здание работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.