В Кораблинском районе сгорел частный дом

В Кораблинском районе сгорел частный дом. Очаг возгорания находился в помещении кухни, в районе газовой плиты. Хозяева успели покинуть помещение.

В селе Ключ Кораблинского района сгорел одноэтажный частный дом. Пожар произошел в пятницу, 29 января, на улице Бутырской. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам начальника пожарной части, очаг возгорания находился на кухне, в районе газовой плиты. Хозяева успели покинуть помещение, плотно закрыли окна и двери.

Пожарным из-за дыма первые полчаса пришлось использовать специальные аппараты для дыхания. Чтобы добраться до тлеющих мест, частично разобрали деревянные перегородки.

На месте работали две пожарных машины и шесть человек личного состава части. Пожар полностью ликвидировали за три часа. Машины несколько раз заправляли водой из ручья, дорогу к которому показали члены добровольной пожарной дружины.

По предварительным данным, огонь повредил площадь в 25 кв. м — половину дома.

Причина пожара и ущерб устанавливается.