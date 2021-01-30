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Соцсети: задержанных после несогласованных акций могут доставлять из Москвы в Рязань
Соцсети: задержанных после несанкционированных акций, которые сторонники Алексея Навального планируют провести в воскресенье, 31 января, будут доставлять из Москвы в Рязань и другие близкие к столице города.

Задержанных после несанкционированных акций, которые сторонники Алексея Навального планируют провести в воскресенье, 31 января, могут доставлять из Москвы в Рязань. Об этом сообщил telegram-канал Life Shot.

«По нашей информации, задержанных после акций протеста 31 января будут перевозить в автозаках из Москвы в Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Спецприемники столицы после прошлых выходных переполнены, ГУ МВД решило искать свободные места в других городах», — сообщается в посте.

Официальной информации об этом нет.

Напомним, ранее полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в несанкционированном митинге 31 января. Несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Москве, Петербурге, Рязани и других городах России в субботу, 23 января.