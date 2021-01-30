Рязанский таксист обругал матом женщину за багаж

Рязанский таксист обругал матом женщину за багаж. В фирме по заказу такси ограничились извинениями за поведение сотрудника.

Рязанский таксист обругал матом женщину за то, что она не предупредила о багаже при заказе. Пост опубликован в Instagram.

По словам местной жительницы, на остановке «Рязань-2» незнакомая женщина попросила вызвать ей такси, потому что у нее разрядился мобильный. Женщина была с чемоданом. Рязанка решила воспользоваться сервисом такси DiDi.

«Приехал таксист и начал орать на меня матом, что я не предупредила его, что женщина с багажом, хотя при вызове такси такой функции нет. На что я ответила ему, что не вижу проблемы в этом, ведь сумки были не такими огромными, не грязными. Но его это не остановило. Он продолжал оскорблять меня матом и еще вдобавок угрожать мне», — рассказала автор поста.

Рязанка добавила, что позвонила в службу такси. Там извинились за поведение сотрудника.

По данным женщины, водитель управлял Kia Cerato.