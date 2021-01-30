\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
-6°
Вск, 31
Пнд, 01
-7°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 75.20 / 77 17:17
Нал. EUR 91.40 / 92.44 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
Вчера 19:09
4 890
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
5 666
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
10 509
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
18 508
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанка стала лауреатом конкурса «Учитель года России — 2020
Учитель географии из Рязани вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020». Ольга Николаевна Ивлянова преподает географию в школе № 72.

Учитель географии из Рязани вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса. Имена 15 лауреатов «Учитель года России — 2020» объявили в Волгограде на площадке Детско-юношеского центра, сообщается на сайте Минпросвещения России в пятницу, 29 января.

Ольга Николаевна Ивлянова преподает географию в школе № 72. Теперь в числе других 15 участников она будет бороться за звание учителя года. Ей предстоит участие в испытаниях «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам которых назовут пять призеров.

Финал конкурса пройдет 2 февраля в обновленном формате. В режиме пресс-конференции призеры ответят на вопросы представителей прессы, общественности, школьников и студентов педагогических вузов. Победитель конкурса войдет в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения.