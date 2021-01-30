Рязанка стала лауреатом конкурса «Учитель года России — 2020

Учитель географии из Рязани вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020». Ольга Николаевна Ивлянова преподает географию в школе № 72.

Учитель географии из Рязани вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса. Имена 15 лауреатов «Учитель года России — 2020» объявили в Волгограде на площадке Детско-юношеского центра, сообщается на сайте Минпросвещения России в пятницу, 29 января.

Ольга Николаевна Ивлянова преподает географию в школе № 72. Теперь в числе других 15 участников она будет бороться за звание учителя года. Ей предстоит участие в испытаниях «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам которых назовут пять призеров.

Финал конкурса пройдет 2 февраля в обновленном формате. В режиме пресс-конференции призеры ответят на вопросы представителей прессы, общественности, школьников и студентов педагогических вузов. Победитель конкурса войдет в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения.