Рязанцы пожаловались на «горы снега в человеческий рост» в Дягилево

Жительница Рязани пожаловалась на «горы снега в человеческий рост» на остановке в Дягилево. Людям негде стоять в ожидании транспорта. В мэрии прокомментировали, что информацию уже передали специалистам.

Жительница Рязани рассказала, что в районе Дягилево на остановке скопились горы снега. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Речь пойдет об остановке общественного транспорта. Военный городок Дягилево. Горы снега высотой в человеческий рост по всей территории остановки, и лишь маленький „островок безопасности“ расчищен для несчастных жителей района, где все толпятся в ожидании немногочисленного транспорта», — пожаловалась рязанка.

Она понадеялась, что сообщение не останется без внимания ответственных лиц.

В мэрии прокомментировали ситуацию.

«Сообщение уже передано нашим специалистам. Необходимые меры будут приняты. Благодарим за сигнал», — сообщили сотрудники администрации.