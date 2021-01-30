\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
-6°
Вск, 31
Пнд, 01
-7°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 75.20 / 77 17:17
Нал. EUR 91.40 / 92.44 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
Вчера 19:09
5 254
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
5 873
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
10 718
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
18 711
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на «горы снега в человеческий рост» в Дягилево
Жительница Рязани пожаловалась на «горы снега в человеческий рост» на остановке в Дягилево. Людям негде стоять в ожидании транспорта. В мэрии прокомментировали, что информацию уже передали специалистам.

Жительница Рязани рассказала, что в районе Дягилево на остановке скопились горы снега. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Речь пойдет об остановке общественного транспорта. Военный городок Дягилево. Горы снега высотой в человеческий рост по всей территории остановки, и лишь маленький „островок безопасности“ расчищен для несчастных жителей района, где все толпятся в ожидании немногочисленного транспорта», — пожаловалась рязанка.

Она понадеялась, что сообщение не останется без внимания ответственных лиц.

В мэрии прокомментировали ситуацию.

«Сообщение уже передано нашим специалистам. Необходимые меры будут приняты. Благодарим за сигнал», — сообщили сотрудники администрации.