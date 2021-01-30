Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии 1 февраля
В связи с ремонтом кровли Центрального теплового пункта 1 февраля в нескольких домах Рязани отключат электричество. Список адресов опубликовала мэрия.
В связи с ремонтом кровли Центрального теплового пункта 1 февраля в нескольких домах Рязани отключат электричество,
Отключат электроэнергию по адресам:
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улица Пожалостина, д. 17;
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улица Павлова, д. 12;
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Первомайский проспект, д. 21/24, д. 23/7. Света не будет с 9:30 до 16:00.
Работы производит МУП РМПТС.