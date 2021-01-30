Россиянам проиндексировали социальные пособия на 4,9%
Правительство увеличило размер федеральных социальных пособий на 4,9%. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Правительство увеличило размер федеральных социальных пособий на 4,9%. Постановление
С 1 февраля индексируют выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, пострадавшим на производстве.
По семьям с детьми будут проиндексированы пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособие по передаче ребенка на воспитание в семью.
С 2018 года пособия индексируют раз в год. По итогам 2020 года инфляция в стране