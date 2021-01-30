Россиянам напомнили о бесплатности прививки от коронавируса

Вакцину от COVID-19 в России не будут реализовывать рознично. Медицинские учреждения не имеют права требовать за прививку от коронавируса деньги, сообщили в Росздравнадзоре.

Вакцину от COVID-19 в России не будут реализовывать рознично, а значит медицинские учреждения не должны требовать за прививку деньги. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Представители ведомства подчеркнули, что требование оплаты стоимости вакцины против COVID-19 является незаконным.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции могут проводить лишь организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. В России прививку можно сделать в 3098 организациях и 427 мобильных пунктах. Также задействованы 1494 выездные бригады.

Доктора применяют препарат «Спутник V» — первую официально зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19. Ее произвел Центр имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций.

С начала марта привиться можно будет препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». В начале апреля будет доступен «Ковивак» Центра имени Чумакова.

Напомним, 27 января в Рязани заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.