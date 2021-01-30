\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
-6°
Вск, 31
Пнд, 01
-7°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 75.20 / 77 17:17
Нал. EUR 91.40 / 92.44 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
Вчера 19:09
4 108
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 2021 13:57
5 205
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
10 049
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
18 056
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили о бесплатности прививки от коронавируса
Вакцину от COVID-19 в России не будут реализовывать рознично. Медицинские учреждения не имеют права требовать за прививку от коронавируса деньги, сообщили в Росздравнадзоре.

Вакцину от COVID-19 в России не будут реализовывать рознично, а значит медицинские учреждения не должны требовать за прививку деньги. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Представители ведомства подчеркнули, что требование оплаты стоимости вакцины против COVID-19 является незаконным.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции могут проводить лишь организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. В России прививку можно сделать в 3098 организациях и 427 мобильных пунктах. Также задействованы 1494 выездные бригады.

Доктора применяют препарат «Спутник V» — первую официально зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19. Ее произвел Центр имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций.

С начала марта привиться можно будет препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». В начале апреля будет доступен «Ковивак» Центра имени Чумакова.

Напомним, 27 января в Рязани заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.