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Прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью
Прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью. Будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований по перевозке пассажиров.

Прокуратура организовала проверку после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком под Рязанью, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокурору Рязанского района, будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах», — говорится в сообщении.

Если будет основание, примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, пассажирский автобус Москва — Рязань столкнулся с «ГАЗелью» на трассе М5 29 января около 22:30. 56-летний местный житель, управляя рейсовым автобусом «Сетра», не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с едущим в попутном направлении грузовиком «ГАЗель». Им управлял 35-летний рязанец. В результате происшествия водитель и 33-летний пассажир «ГАЗели» получили травмы.