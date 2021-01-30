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Прилепин пойдет на выборы в Госдуму от объединенной партии
Председатель партии «За правду» Захар Прилепин сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в 2021 году.

Председатель партии «За правду» Захар Прилепин сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 28 января, лидеры трех партий подписали межпартийный манифест об объединении «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

«Мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение», — пояснил Прилепин.

Он добавил, что о выдвижении одномандатников по округам еще идут переговоры. По словам Прилепина, «лучше процессы и поддержка» партии идут в Рязани, Нижнем Новгороде, Пскове, Чите.

Манифест партии опубликован на сайте «Справедливой России», он включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». В них призывается усилить роль государства в экономике, повысить МРОТ и пенсии, ужесточить ответственность за коррупционные преступления.