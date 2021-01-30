Прилепин пойдет на выборы в Госдуму от объединенной партии

Председатель партии «За правду» Захар Прилепин сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в 2021 году.

Председатель партии «За правду» Захар Прилепин сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 28 января, лидеры трех партий подписали межпартийный манифест об объединении «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

«Мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение», — пояснил Прилепин.

Он добавил, что о выдвижении одномандатников по округам еще идут переговоры. По словам Прилепина, «лучше процессы и поддержка» партии идут в Рязани, Нижнем Новгороде, Пскове, Чите.