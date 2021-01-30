Главреда «Медиазоны» отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд
Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На него составили протокол за «призывы к несогласованной акции 23 января».
Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На него составили протокол за «призывы к несогласованной акции 23 января» (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ, повторное нарушение правил публичных мероприятий),
Смирнову грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы, сообщил адвокат Алан Гамазов.
Суд назначен на 3 февраля.
Напомним, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали на выходе из дома, когда он вышел гулять с сыном. Полиция доставила его в ОВД «Тверское».