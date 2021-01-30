Главреда «Медиазоны» отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На него составили протокол за «призывы к несогласованной акции 23 января».

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На него составили протокол за «призывы к несогласованной акции 23 января» (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ, повторное нарушение правил публичных мероприятий), сообщается в telegram-канале «Медиазоны».

Смирнову грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы, сообщил адвокат Алан Гамазов.

Суд назначен на 3 февраля.

Напомним, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали на выходе из дома, когда он вышел гулять с сыном. Полиция доставила его в ОВД «Тверское».