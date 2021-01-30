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Депутат Рязанской гордумы рассказал, что ему угрожал Греков
Об угрозах со стороны Игоря Грекова рассказал в своем telegram-канале депутат Рязанской гордумы Алексей Захаров.

Об угрозах со стороны бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова рассказал в своем telegram-канале депутат Рязанской гордумы Алексей Захаров.

«Встречу я уже описывал в прошлом году, — рассказывает Захаров. — Начал он свою речь со слов о том, как он ненавидит рязанцев. Всех и каждого, а особенно — чиновников и депутатов. После непродолжительного вступления, Греков перешел к сути вопроса: «Твой уход из депутатов станет личной победой для меня! Я хочу, чтобы дума была тихой и покорной, никаких выскочек я там не позволю!». Сначала в ход пошли уговоры и задабривание. «В Думе ты мне не нужен, но я готов тебя терпеть в общественной палате города. Согласишься сейчас уйти из депутатов и станешь зампредом этой организации… А думу я вообще скоро превращу в декоративный орган, так что в депутатстве нет смысла!» Но после моих возражений понял, что нужны другие аргументы: «Хочешь, прямо тут тебе дам 10 000 долларов, и пиши заявление о сдаче мандата!»

Захаров пишет, что отказался от таких предложений. Он рассказал, что после этого Греков угрожал ему: «Ты никогда не получишь должности, если сейчас не откажешься, никогда не найдешь работы!». По его словам, речь шла и о семье Захарова: «Тогда никто из твоих близких не сможет жить тут нормально! Житья в Рязанской области вам не будет!»

Захаров добавил, что попасть в кабинет Грекова можно было только без электронных устройств.

Он отметил, что уже писал об этих событиях в июле прошлого года, но с тех пор ничего не изменилось, и «все решили проигнорировать написанное, кроме самого Грекова, который всячески пытался добиться удаления материала».

«И да, вы можете исключать, что господин Греков так вел себя только исключительно в мой адрес?» — добавил депутат.

Напомним, вице-губернатор Игорь Греков оставил свой пост из-за перехода на другую работу, не связанную с государственной службой.

Грекова освободили с должности с 28 января 2021 года. Посты также покинули советники вице-губернатора Рязанской области на общественных началах — Арнольд Грынин и Владимир Арцыбашев.

Чем запомнился рязанский вице-губернатор Игорь Греков, читайте здесь.