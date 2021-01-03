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Врачи назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса
Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса. У пациента не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также нельзя злоупотреблять алкоголем.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал РБК, какие существуют противопоказания для прививки от COVID-19.

Во время вакцинации у пациента не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний: насморка, кашля, температуры, недомогания.

Тимаков призвал не злоупотреблять алкоголем за три дня до и после прививки, допустимо лишь, по его словам, выпить пару бокалов. Также лучше отказаться от тяжелой пищи и фастфуда и психологически подготовиться к прививке.

Если человек нервничает, у него может подняться давление. Во время прививки происходит выброс адреналина и гормонов стресса. В результате у пациента может закружиться голова, вплоть до потери сознания.

Инфекционист порекомендовал за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты тем, кто предрасположен к аллергическим реакциям. На ночь после вакцинации можно принять таблетку парацетамола, если есть вероятность повышения температуры.

Также на несколько недель до вакцинации лучше ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом, пока формируется иммунитет.