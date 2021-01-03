В рязанских роддомах в новом году появились на свет 18 детей

В рязанских роддомах на старте года появились на свет 18 детей. Первый ребенок, рожденный в Рязани в новом году, — девочка Ева. Она родилась в первом роддоме в 11:25 и стала первенцем в семье.

1 января 2021 года в Рязанской области на свет появились 18 малышей. Данные приводит ГТРК «Ока».

Первый ребенок, рожденный в Рязани в новом году, — девочка Ева. Она родилась в первом роддоме в 11:25 и стала первенцем в семье.

Утром 1 января в 7:35 во втором роддоме родился мальчик. Ребенка назвали Дмитрием. Всего в этом роддоме в первый день года приняли трое родов.

В целом в Рязанской области 1 января на свет появились 18 детей.