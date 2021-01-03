В Рязани в праздничные дни ликвидируют выбоины на дорогах
В период праздников в Рязани ликвидируют аварийные выбоины в асфальтобетонном покрытии дорог. Работы уже прошли на улице Лево-Лыбедской и перекрестке Циолковкого и проезда Яблочкова. Асфальт отремонтировали также на Северной окружной дороге.
В праздники проводятся работы по ликвидации аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии дорог с применением литой асфальтобетонной смеси,
Работы уже выполнили на улице Лево-Лыбедской и перекрестке Циолковкого и проезда Яблочкова. В ночь со 2 на 3 января асфальт ремонтировали на Северной окружной дороге. Общая площадь ремонта здесь составила более 50 кв. м.
Работа продолжается.