В Рязани в праздничные дни ликвидируют выбоины на дорогах

В период праздников в Рязани ликвидируют аварийные выбоины в асфальтобетонном покрытии дорог. Работы уже прошли на улице Лево-Лыбедской и перекрестке Циолковкого и проезда Яблочкова. Асфальт отремонтировали также на Северной окружной дороге.