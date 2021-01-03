В Рязани на остановках общественного транспорта выявляют нарушителей масочного режима

В Рязани на остановках общественного транспорта выявляют нарушителей масочного режима. Так, 3 января разъяснительные беседы провели с восемью рязанцами.

В Рязани проводят рейды по соблюдению жителями масочного режима в условиях пандемии коронавируса. Об этом 3 января сообщается на сайте городской администрации.

Уполномоченные работники управления по делам ГОЧС проверяют, используют ли горожане средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки в местах массового скопления людей.

Так, 3 января разъяснительные беседы провели с восемью рязанцами, протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.6.1 КоАП РФ не составлялись.

Рейды прошли на остановке общественного транспорта «Завод ТКПО».